Гороскоп Козерог на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 3 мая



Сегодня звезды советуют Козерогам избегать напряженных ситуаций, так как они способны плохо повлиять на их карьерную перспективу, быт или отношения. Лучше не проводить в этот день важные встречи, не выдвигать претензий, не отвечать на вызовы и провокации, не ссориться с начальством и не включаться в деловую конкуренцию. Не стоит иметь дело с неуравновешенными людьми, даже если это родственники.





Любовный гороскоп Козерог на 3 мая



В этот день Козерогам лучше отказаться от идеи свидания или восстановления отношений. Напряженные стороны ситуации с большой вероятностью перевесят для них положительные. Им будет трудно выбрать линию поведения, помогающую избежать скандалов или обойти сложные стороны характера своего партнера (Rambler/гороскопы).