Точный гороскоп на сегодня 4 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 4 мая



Сегодня Тельцам стоит начать этот день с рутины и легких задач. Не пытайтесь нагрузить себя работой, даже если вы заряжены энергией поз завязку – это обманчивое чувство. Разговоры сейчас не даются вам от слова совсем. И их, к большому сожалению, будет немало. Старайтесь все же донести до собеседника свои мысли – повторяйте несколько раз. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не падать духом – вечером тенденции изменятся.





Любовный гороскоп Телец на 4 мая



Сегодня Тельцы могут неплохо ладить с партнером утром, но ближе к вечеру рискуют узнать другую сторону его характера или столкнуться с неожиданным изменением его настроения не в лучшую сторону. Диалог, которого жаждут Тельцы, может протекать неудовлетворительно, даже если растянется на часть ночи (Rambler/гороскопы).