Точный гороскоп на сегодня 4 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 4 мая



Сегодня Львам не стоит считать ворон – возможности будут на каждом шагу, пользуйтесь ими сразу же, у них будет короткий срок годности. На работе придется бегать в три ноги, а вот рутинные домашние дела, наоборот, будут расслаблять. Так что баланс вам гарантирован. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не откладывать в долгий ящик то, что можно завершить уже сейчас, потом будет не до этих дел.





Любовный гороскоп Лев на 4 мая



Сегодня звезды советуют влюбленным Львам отдать дань романтике утром. Первая половина дня позволит выкроить время для приятной встречи с любимым человеком или его образом даже при плотной занятости. Планировать романтическое свидание на вторую половину дня не стоит: оно будет отменено или огорчит (Rambler/гороскопы).