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Точный гороскоп Рыбы на сегодня 4 мая 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на сегодня 4 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 4 мая


Сегодня Рыбам стоит провести утро спокойно, настраиваясь на рабочий день. Маленькие приятные ритуалы помогут в этом – зарядят вас бодростью и хорошим настроением. После обеда придется раскинуть мозгами – в голову придут просто блестящие идеи. А вот воплощать их в реальность здесь и сейчас не стоит, лучше продумать каждый шаг. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует знакомиться – не бойтесь подойти первым.

Любовный гороскоп Рыбы на 4 мая


В этот день звезды не советуют Рыбам поддаваться утренним импульсам, если они касаются чего-то важного, например, намерения начать или прервать роман. Во второй половине дня многие Рыбы станут сдержанными, меланхоличными или мрачными, любовные игры могут показаться им источником лишних проблем (Rambler/гороскопы).









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