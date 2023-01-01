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Гороскоп Овен на 5 мая 2023 года



Точный гороскоп на 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 5 мая 2023 года


Сегодня внимание Овнов могут привлекать сложные, интригующие, скрытые и критичные стороны текущей ситуации. Может оказаться важной информация, связанная с наследством, налогами, долгами, совместным имуществом. День хорош для работ в закрытых помещениях, для действий, связанных с ремонтом, профилактикой проблем, охраной дома или офиса. Не стоит афишировать свои действия без особой необходимости.

Любовный гороскоп для Овнов

 

В этот день Овны становятся более чувственными, но и более ранимыми. Для них одинаково важны эмоциональный и сексуальный аспекты личной жизни. В любовной истории их может манить таинственность. Не исключено, что они забудут на время о своей природной открытости и предпочтут ей налет интриги (Rambler/гороскопы).









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