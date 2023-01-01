Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 5 мая 2023 года



Для Тельцов этот день отмечен важным разговором, который может оказаться продолжением начатого ранее диалога. Их заинтересованность в общении часто будет на порядок выше, чем интерес собеседника, однако им придется считаться с его потребностями и мнением: личный монолог в эти сутки непродуктивен, зато важна эмоционально окрашенная обратная связь. Достигнутые договоренности помогут сотрудничеству.





Любовный гороскоп для Тельцов



Сегодня звезды рекомендуют Тельцам не перехватывать инициативу в диалоге с любимым человеком, а дождаться момента, когда тот будет эмоционально готов к разговору. Беседа, начатая или продолженная в эти сутки, не пройдет бесследно - особенно, если Тельцы тонко уловят настроение своих половинок (Rambler/гороскопы).