Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 5 мая 2023 года



На сегодня Близнецам не стоит планировать комфортный отдых или активное веселье. Их внимания может ждать работа, здоровье, дом, имущество или питомец. Возможно, придется кому-то помочь из сострадания. Вероятна серия бесед с тайными открытиями. День хорош для черновых работ и решения отложенных когда-то неприятных задач, например, уборки, изучения старых документов или долечивания недомоганий.





Любовный гороскоп для Близнецов



Сегодня Близнецы могут быть не в настроении для любовных игр. У части Близнецов может появиться искушение поведать партнеру о своих проблемах, чего звезды делать не советуют. Этот день хорош лишь для стабильных пар, чувства которых прошли проверку и не растают как дым на фоне житейских проблем (Rambler/гороскопы).