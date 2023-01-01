Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 5 мая 2023 года



Сегодня Львы могут оказаться полностью погружены в свою семейную историю, быт или жилищные дела. Львам-руководителям придется учесть психологическую обстановку в своем офисе. Может стать насущной необходимостью закрытое совещание, личное собеседование, дружеский или родственный разговор, согласование тайных действий. Возможен интерес к ремонту и реконструкции, к системам скрытой охраны и защиты.





Любовный гороскоп для Львов



В этот день многим Львам придется исходить из своего рабочего графика или из домашних обстоятельств, что сузит их возможности в сфере личной жизни. Настроение сегодня может быть не слишком подходящим для любовных игр. Есть риск заложить негативную программу для постоянных отношений на будущее (Rambler/гороскопы).