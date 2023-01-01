Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 5 мая 2023 года



В этот день внимание Весов могут удерживать хозяйственные или финансово-экономические вопросы. Не исключено, что придется временно сократить лишние расходы. Это подходящий момент для пересмотра своего личного бюджета или проверки взаиморасчетов. Возможен важный контакт с другом, налоговым инспектором, с представителем страховой организации или банка, с кредитором, заемщиком или поручителем.





Любовный гороскоп для Весов



Сегодня Весам будет труднее пустить в ход свою природную привлекательность, в том числе в ситуациях общения. Не исключено, что в этот день придется затронуть не самые приятные темы. Звезды советуют быть осмотрительнее, заводя разговоры на темы секса или отвечая на вопросы, имеющие к нему отношение (Rambler/гороскопы).