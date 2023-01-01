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Гороскоп Скорпион на 5 мая 2023 года



Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 5 мая 2023 года


Сегодня звезды советуют Скорпионам не уходить от диалога: он может оказаться рубежным для взаимоотношений с конкретным человеком или с той группой, выразителем интересов которой он в данный момент является. Лучше откликнуться на предложение друга, ответить на вопрос клиента или партнера, не уклоняться от супружеского диалога. Договоренности помогут увереннее действовать, отстаивая свои интересы.

Любовный гороскоп для Скорпионов


В этот день влюбленным Скорпионам очень важна обратная связь. Если они заинтересованы в общении, то вполне могут попытаться сами завести разговор на волнующую их тему: высока вероятность ответного отклика. Но им стоит приготовиться к тому, что у партнера есть свое собственное оригинальное мнение (Rambler/гороскопы).









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