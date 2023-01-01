Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Стрелец на 5 мая 2023 года



Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 5 мая 2023 года


Сегодня многие Стрельцы будут зависимы от обстановки, которая не совсем в их вкусе, или от эмоционального фона, который не всегда позитивен. Предметом интереса могут стать тайные планы, защитные мероприятия, закрытые исследования, семейная история или история болезни. Может состояться беседа со значимым лицом, например, другом, врачом или помощником. Действия этого дня подразумевают приватность.

Любовный гороскоп для Стрельцов


Сегодня настрой Стрельцов может быть не слишком подходящим для той роли, в какой они видят себя на свидании. Их чувственность требует выхода, но общий тонус не позволяет быть на высоте. Они могут утратить на время свой природный кураж. Назначив встречу, они рискуют разочаровать любимого человека (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Лев на 5 мая 2023 года
  • Гороскоп Рак на 5 мая 2023 года
  • Точный гороскоп Козерог на сегодня 4 мая 2023, любовный гороскоп
  • Точный гороскоп Стрелец на сегодня 4 мая 2023, любовный гороскоп
  • Точный гороскоп Овен на сегодня 4 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Стрелец на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Дева на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 5 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ

    Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

    Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 5 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 5 мая 2023
    Где находится на карте аэродром Бельбек в Крыму
    Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа - День Победы
    Где находится на карте поселок Волна в Темрюкском районе Краснодарского края
    Расписание Формула-1 Гран-при Майами, 5-7 мая 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 4 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2023 года
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru