Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 5 мая 2023 года



Сегодня многие Стрельцы будут зависимы от обстановки, которая не совсем в их вкусе, или от эмоционального фона, который не всегда позитивен. Предметом интереса могут стать тайные планы, защитные мероприятия, закрытые исследования, семейная история или история болезни. Может состояться беседа со значимым лицом, например, другом, врачом или помощником. Действия этого дня подразумевают приватность.





Любовный гороскоп для Стрельцов



Сегодня настрой Стрельцов может быть не слишком подходящим для той роли, в какой они видят себя на свидании. Их чувственность требует выхода, но общий тонус не позволяет быть на высоте. Они могут утратить на время свой природный кураж. Назначив встречу, они рискуют разочаровать любимого человека (Rambler/гороскопы).