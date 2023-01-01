Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 5 мая 2023 года



Для Козерогов этот день потенциально продуктивен, но для желаемой результативности им потребуется ряд условий. Прежде всего, это позитивное расположение духа, которое не в последнюю очередь зависит от круга общения, поступающих новостей и собственного образа мыслей. И действовать в одиночку, и сотрудничать важно «на позитиве». Если вы на своей плохой волне, усилия могут дать обратный эффект.





Любовный гороскоп для Козерогов



Сегодня звезды приветствуют стремление Козерогов побыть в обществе любимого человека, если их самочувствие и настроение соответствуют задуманному мероприятию. Нежелательно встречаться, если вы и партнер находитесь в фазе размолвки или один из вас пребывает не в лучшем психологическом состоянии (Rambler/гороскопы).