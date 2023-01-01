Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 10 мая 2023 года



Для Тельцов сегодня более благоприятна первая половина суток. Не стоит откладывать плановые мероприятия на вечер, а также поддаваться в конце дня случайным азартным импульсам: высока вероятность суеты, попутных осложнений и даже провала задумки. В качестве утешения звезды подсказывают, что авантюры этого дня - верный путь в тупик. Если совсем немного подождать, то появятся более удачные варианты.





Любовный гороскоп для Тельцов



Сегодня влюбленные Тельцы чувствуют себя увереннее в первой половине дня. В это время на их пути меньше случайных преград и они имеют больше шансов предстать перед любимым человеком в выигрышном свете. Чем ближе вечер, тем выше риск приключений, которые могут отвлечь их от исполнения желаний (Rambler/гороскопы).