Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.





Гороскоп Рак на 10 мая 2023 года



Сегодня звезды советуют Ракам вести себя как можно аккуратнее, так как их бурные реакции способны значительно усложнить любую размолвку и добавить ей остроты. Многие Раки будут болезненно реагировать на проблемы, связанные с убеждениями, успехом и авторитетом. Если в этот день вам бросают вызов, лучше не поднимать перчатку и вместо дуэли предложить сопернику дружбу: от этого выиграют обе стороны.





Любовный гороскоп для Раков



Влюбленные Раки сегодня неуравновешены. Бурю страстей у них могут вызвать высокие запросы партнера или его особые привычки. Может обостриться борьба за лидерство или за «последнее слово». Опасно оживлять в чужой и своей душе еще не остывшие дурные воспоминания. Роль миротворца может сыграть друг (Rambler/гороскопы).