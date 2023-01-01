Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 10 мая 2023 года



Сегодня Львам стоит быть готовыми к критическим моментам в процессе повседневных работ. Не исключены острые размолвки с домочадцами, коллегами, подчиненными и помощниками. Может напомнить о себе недолеченное заболевание или незавершенное дело. Возможно, острую реакцию вызовет мелочь, обнаруженная в последний момент. К техническим или житейским проблемам могут добавиться юридические или моральные.





Любовный гороскоп для Львов



В этот день влюбленные Львы склонны нервничать из-за мелочей. Часто причина их нервозности будет скрытой. Многие Львы будут ранимыми, могут пытаться утаить или побороть свои чувства. Они могут переносить на личное общение деловой стиль решения проблем, который для него совсем не подходит (Rambler/гороскопы).