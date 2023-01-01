Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 10 мая 2023 года



Весам стоит учесть повышенную конфликтность этих суток. Она может проявиться в их домашней жизни, на работе, в браке или в значимых отношениях, в которых что-то меняется. Чем ближе вечер, тем выше риск семейного скандала, ультиматума, хлопанья дверями напоследок, «прощального подарка» от конкурентов или другой стрессовой ситуации. Особенно аккуратно следует выбирать тактику Весам-руководителям.





Любовный гороскоп для Весов



Сегодня нервы влюбленных Весов часто на пределе. В недавно завязанном романе острая размолвка может стать болезненным сюрпризом. В романе с долгой историей и сложным анамнезом может заново сработать старый, но все еще критичный триггер. Ссора в этот день способна подтолкнуть к новой фазе отношений (Rambler/гороскопы).