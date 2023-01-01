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Гороскоп Скорпион на 10 мая 2023 года



Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 10 мая 2023 года


Сегодня Скорпионы могут столкнуться со срочной задачей или форс-мажорным моментом в своих текущих делах. Возможны осложнения при сдаче-приемке работ или получении услуг, юридические или идеологические разногласия. Есть риск обострения ситуации, если ведутся дела с иностранцами, развивается бизнес за границей. Веря в свои силы, любовь или «правое дело», важно не создать себе влиятельных врагов.

Любовный гороскоп для Скорпионов


В этот день звезды советуют Скорпионам верить в любовь и не тратить все силы на минутные проблемы. Размолвки по пустяковым или запоздалым поводам не разрушат отношения, но внесут лишнюю напряженность. От острой ситуации стоит попробовать отстраниться: вероятно, вскоре она разрешится сама собой (Rambler/гороскопы).









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