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Гороскоп Козерог на 10 мая 2023 года



Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 10 мая 2023 года


Для Козерогов этот день может начаться с колебаний, попытки найти компромисс или точку опоры, а закончиться волнением на грани кризиса. Чем ближе вечер, тем выше риск деловых разногласий, домашних скандалов, стрессовых ситуаций. Возможна беспокойная ночь. Звезды советуют поберечь себя и минимизировать суету, чтобы не спровоцировать возврат еще не забытых проблем. В зоне риска январские Козероги.

Любовный гороскоп для Козерогов


Сегодня звезды советуют Козерогам отказаться от свидания при страхе ссор: это тот самый день, когда случается то, чего боишься. Даже у дружных пар возможны размолвки, вызванные ревностью, конкуренцией или несходством мировоззрений. Многие Козероги рискуют сами внести в общение лишнюю напряженность (Rambler/гороскопы).









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