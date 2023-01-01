Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 10 мая 2023 года



Для Козерогов этот день может начаться с колебаний, попытки найти компромисс или точку опоры, а закончиться волнением на грани кризиса. Чем ближе вечер, тем выше риск деловых разногласий, домашних скандалов, стрессовых ситуаций. Возможна беспокойная ночь. Звезды советуют поберечь себя и минимизировать суету, чтобы не спровоцировать возврат еще не забытых проблем. В зоне риска январские Козероги.





Любовный гороскоп для Козерогов



Сегодня звезды советуют Козерогам отказаться от свидания при страхе ссор: это тот самый день, когда случается то, чего боишься. Даже у дружных пар возможны размолвки, вызванные ревностью, конкуренцией или несходством мировоззрений. Многие Козероги рискуют сами внести в общение лишнюю напряженность (Rambler/гороскопы).