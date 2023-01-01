Точный гороскоп на сегодня 10 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 10 мая 2023 года



Сегодня звезды советуют Рыбам избегать лишней суеты, а также держать под строгим контролем свои азартные спонтанные импульсы. Результатом сегодняшнего порыва может стать материальный или моральный ущерб, либо полученная выгода не будет стоить затраченных ресурсов. Спешить с новой инициативой в финансовых делах не имеет смысла: вскоре новый вираж событий задаст другие ценности или другую тактику.





Любовный гороскоп для Рыб



В этот день личная жизнь не преподнесет Рыбам лишних волнений, если они сами не станут искать приключений и будут лишь умело использовать имеющиеся у них преимущества, держа свои чувства под контролем. Не время для резких разворотов в любовном сценарии, пусть даже с самыми благими намерениями (Rambler/гороскопы).