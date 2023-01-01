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Гороскоп Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы на 11 мая 2023



Точный гороскоп на 11 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Точный гороскоп на 11 мая 2023

 

Овен


Овнам стоит акцентировать внимание только на тех делах, которые невозможно отложить. На детали в этот день лучше не обращать внимание – они могут сожрать слишком много вашего ценного времени. Обязательно просите о помощи близких – они помогут вам разгрузить день. Не волнуйтесь за качество – они сделают все в лучшем виде. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует провести вечер в спортзале, чтобы расслабиться и почувствовать себя лучше.

Телец


Тельцам вредно закатывать скандалы и продумывать целую революцию. Лучше не протестовать против перемен и новых правил в жизни. Подстраивайтесь под обстоятельства – так вы точно выиграете. Также не стоит серьезно стрессовать, иначе начнет сдавать здоровье. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что, возможно, выходной перерастет в рабочий день, но это обязательно перезагрузит вашу карьеру.

Близнецы


У Близнецов не день, а скукота. Бытовые проблемы и хлопоты не дают развернуться и превращать свои идеи в жизнь. Постарайтесь расправиться быстрее с неинтересными делами, чтобы взяться за то, о чем вы думали последние дни. Старые проблемы тянутся за вами так долго, что вы забыли, как жить без них. И гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует дать им отпор – завершите проекты и задачи, порвите отношения с ненужными людьми.

Рак


Раки должны понять, что не всем их идеям суждено сбыться – некоторые из них начнут рушиться на глазах. И именно так звезды будут показывать вам, что вы выбрали неверный путь. Скажите им за это «спасибо». Гороскоп на сегодня для знака Рака не советует искать ответы на сложные вопросы. Подождите еще немного, и правда откроется вам. Кто-то захочет манипулировать вами – дайте отпор этому человеку.

Лев


Львам не повезет: подводные камни не дают вам раскрыть свои таланты полностью. Поймите, что именно тормозит вас, кто ставит рамки и задает правила игры. Тогда вы сможете дать этому отпор и двигаться дальше на всех парусах. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует исправлять свои ошибки – это будет легко. Так что обязательно пробегитесь по вашим проектам – найдете слабые места, и попросите прощения у тех, кого когда-то обидели.

Дева


Девам будет легко добиться успеха. Главное – верить в свои силы и просить поддержки у близких в трудные моменты. Нужно дотошнее относиться к работе – это будет раздражать коллег, но начальник точно оценит. Подвести сейчас могут и самые дорогие, так что за все беритесь собственными руками, не делегируйте. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не торопиться с ответами – сначала стоит разложить мысли по полочкам.

Весы


Весам не помешает контролировать все вокруг. Доверяйте своему чутью – оно подскажет, где могут скрываться возможности, а где – неприятности. За новые дела лучше не браться – вы не сдвинетесь с пути, но потеряете уйму времени. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует закрывать бородатые задачи – у вас сейчас хватит и сил, и желания это сделать.

Скорпион


Скорпионам будет сложно идти по своему пути – на нем то и дело будут образовываться преграды и проблемы. Вы сможете со всем справиться, если будете просить помощи – вам не откажут. Здоровье может вас подвести, поэтому следите за ним – если чувствуете себя не очень хорошо, посетите врача, не занимайтесь самолечением. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует общаться с незнакомцами – они точно поддержат ваши идеи, а вам этого как раз не хватает.

Стрелец


На Стрельцов накинутся конкуренты – дать им отпор будет не так-то просто, но вы справитесь. Верьте в свои силы и бегите со всех ног по карьерной лестнице. Не стоит доверять всем вокруг – собеседник может растрепать ваши секреты. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует протягивать руку помощи незнакомцам – звезды обязательно вознаградят вас за это.

Козерог


Козерогам нужно сохранить бодрость духа – это поможет быть результативным целый день и даже вечер. Беритесь за сложные проекты – в них вы добьетесь успеха. Не стоит искать альтернативные пути, когда и старые работают – вы потратите время зря. Гороскоп на сегодня для знака Козерога не советует общаться налево и направо, ведь сейчас велик риск заразиться от негативно настроенных людей плохим настроением.

Водолей


Водолеям можно кидаться в авантюры с головой – это будет не только весело, но и очень полезно, ведь вы получите хороший опыт и, возможно, даже деньги. Кстати, с финансами сейчас стоит быть осторожнее – можно потратить все до копейки. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует убавить эмоции – сейчас они будут мешать вашим важным делам и задачам.

Рыбы


Рыб будут вдохновлять яркие и приятные эмоции. Кстати, от настроения в этот день зависят результаты, так что поднимайте его до самого неба, чтобы дела шли в гору. В любви вы тоже будете счастливы – сейчас в ваших отношениях царит гармония. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует вечером выбраться из дома туда, где очень весело – встретите интересных людей (Rambler/гороскопы).









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