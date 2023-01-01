Гороскоп Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы на 12 мая 2023

Точный гороскоп на 12 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.





Овен



Звезды не советуют Овнам искать единомышленников, занимать деньги, делать важные приобретения и траться на новинки. В течение дня сохранится вероятность сюрпризов, влияющих на будущие планы и финансовые перспективы. Возможны напряженные отношения с друзьями или представителями неформальных организаций, особенно, если в деле замешан материальный фактор (займ, взнос, затратный эксперимент).





Телец



На этот день Тельцам не стоит строить подробные планы, так как есть риск сюрприза. Вероятны новшества в поведении родных, мнении руководства или настроении единомышленников. Сломать все шаблоны способны и сами Тельцы, выбрав нестандартную позицию или вдруг сменив свои запросы (скорее всего, в сторону повышения). Возможно внезапное назначение на должность или, наоборот, спонтанное увольнение.





Близнецы



Близнецы могут столкнуться с новшеством, сюрпризом или препятствием. Большинству Близнецов будет действовать на нервы материальная сторона текущей ситуации. Именно в связи с ней может быть отсрочена поездка, пересмотрена схема расходов или приостановлен платеж. Не исключены перемены в настроении друга издалека, в правилах банка, страховой организации или другого финансового учреждения.





Рак



В этот день Ракам лучше отложить свои активные маневры, даже если для завершения намеченного осталось совсем немного и цель находится уже буквально в двух шагах. Вплоть до ночи сохранится вероятность сюрприза или новшества, меняющего нужную программу действий. Риску внезапной коррекции и даже отмены особенно подвержены планы, в которых замешаны ресурсы и финансы, друзья или неформальные группы.





Лев



В этот день Львам предстоит пережить легкий стресс. Вероятно, все пойдет не так, как они думали и планировали. Возможны новшества и неожиданные повороты в отношениях с нужными людьми, с друзьями, партнерами, работодателями или конкурентами. В непростой роли окажутся Львы-руководители, особенно управляющие большим коллективом, и фрилансеры, заинтересованные в дальнейшей лояльности своей аудитории.





Дева



Девы вынуждены фиксировать внимание на новых условиях своего повседневного бытия, принявших вид затяжной трансформации. В зависимости от обстоятельств, речь может идти о занятости, лечении, содержании питомца, дружбе с коллегой или помощником, используемых в работе программах, гаджетах и путях связи. Может встать вопрос об учебе, повышении квалификации, реконструкции офиса, командировке.





Весы



Весам предстоит пройти через испытание новшеством или сюрпризом. Это может быть творческий или любовный кризис, обновление прежнего режима финансирования или свободной деятельности. Возможны перемены в общении с конкретной персоной, например, другом или ребенком. Заслуживают внимания контакты с лицом, имеющим отношение к деньгам: созаемщиком, кредитором, спонсором, налоговым инспектором.





Скорпион



Скорпионов может ждать волнующий момент в связи с важными для них отношениями. В зависимости от ситуации, они могут столкнуться с необходимостью основательно изменить стиль своего общения с домочадцами или супругом, свой прежний имидж в социуме, бытовые привычки или стиль контактов с друзьями. В этот день не стоит вступать в союз, так как в любой момент договор может быть пересмотрен.





Стрелец



Стрельцы могут стать свидетелями оригинальной дискуссии или нестандартного чужого поведения. Звезды советуют им присматриваться к манерам того человека, с которым, возможно, им вскоре предстоит иметь дело, например, с будущим ассистентом, подчиненным или соседом, врачом, наемным работником, помощником по дому. Не стоит руководствоваться исключительно соображениями дружбы и приятельства.





Козерог



Козерогам стоит помнить, что сегодня их расчеты могут дать сбой. Например, вместо одной вещи будет куплена другая или изменится взгляд на какую-то проблему. Возможен неожиданный поворот в отношениях со значимым человеком. Не исключено, что придется отложить часть планов. Звезды советуют не расстраиваться из-за обманутых ожиданий: перемены к лучшему и в перспективе сулят больше пользы, чем вреда.





Водолей



Этот день способен подтолкнуть Водолеев к «переходу на личности». События будут касаться их интересов и нередко провоцироваться их же поведением. Они могут проявить не лучшие черты своего характера, быть неуживчивыми. Может стать сюрпризом итог предшествующих бесед. Обновления привычного уклада будут частичными: многие Водолеи поймут, что не готовы на крайние меры или время для них еще не пришло.





Рыбы



Рыбам желательно быть в курсе событий в своей профессиональной группе, сообществе по интересам, близком окружении или компании друзей. Не помешает быть осведомленными о новшествах в семейном кругу, близком или далеком родственном клане. Собственные инициативы не рекомендуются. Лучше отложить плановые акции, не поддаваться случайным импульсам и не участвовать активно в чужих делах (Rambler/гороскопы).