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Гороскоп на 13 мая 2023 для всех знаков



Точный гороскоп на 13 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 13 мая 2023 для всех знаков


Овен

Овнам не стоит удивляться, если они поймают себя на тяге к уединению, на скрытности, сентиментальности или тайном страхе. Звезды говорят, что такие настроения можно использовать очень продуктивно, если придерживаться ряда правил. Лучше не стремиться в эти сутки к новым вершинам, а работать на охрану своего дома или нужды близких, скромно выполнять свой долг или исправлять ошибки прошлого.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что в эти сутки они могут предпринять кое-что для стабилизации своего будущего, опираясь на итоги размышлений и исследований последних недель. Возможно, для этого придется оформить документы или уточнить планы, поговорить с коллегами, друзьями или близкой родней. В то же время, нежелательно форсировать события, самые важные инициативы лучше отложить на несколько дней.

Близнецы

На одно из первых мест у Близнецов может выйти долг или профессиональная карьера. Возможен скромный, но гарантированный доход благодаря занимаемой должности. День подходит для закрытого совещания, целевой тайной поездки, наведения порядка в секретных документах, старых вещах, финансовых делах или итогах исследований. Нежелательны хаотичные метания, лучше все делать по плану и по правилам.

Рак

Раки верны определенной программе или системе принципов, но могут доверять и своему чутью. Многие из них сумеют успешно контролировать всплески своих чувств и разумно ограничивать свои желания. Перед любой намеченной акцией им может требоваться налаживание каналов связи или подтвержение симпатии к себе. День хорош для общения с друзьями. Возможны небольшие продуманные покупки или продажи.

Лев

Звезды советуют Львам заняться системами безопасности и защитой секретов. Особого внимания заслуживают финансы и скрытые резервы. Не обнародуя свои ошибки, важно тщательно их исправлять. Нужны надежные и честные помощники. Совещания и работы лучше вести за закрытыми дверями, с подстраховкой и соблюдением всех правил: чем больше порядка, тем меньше осечек, ниже мнительность и внушаемость.

Дева

Девы могут рассчитывать на лояльность нужных людей, несмотря на их холодность. День хорош для повторного совещания, в ходе которого уточняются детали и готовятся к подписанию документы. Договор, заключенный в эти сутки, поможет расширить кругозор в близком будущем, упростит открытие новых горизонтов или добавит возможностей. Можно заняться оформлением визы, подтверждением диплома или прав.

Весы

Звезды советуют Весам уделить особое внимание повседневному расписанию, получению помощи и здоровью. Это подходящий момент для составления и утверждения графика работ, плана лечения, должностной инструкции, для проверки кандидатов в помощники, для изучения условий финансовой или другой длительной сделки. Не стоит бояться задавать каверзные вопросы, в том числе по поводу скрытых деталей.

Скорпион

Обстоятельства помогут Скорпионам в осуществлении их планов, включая любовные. Но крупных подарков фортуны ждать не стоит: в большинстве случаев представители этого знака могут рассчитывать лишь на самое необходимое и обязательное, например, на минимальную лояльность или на соблюдение своих базовых прав. Правильно проведенный диалог создаст почву для роста благожелательности собеседника.

Стрелец

На первом месте у Стрельцов могут оказаться дела домашние. Их может призвать профессиональный долг - особенно, если их деятельность связана с бытовыми услугами, психологией, строительством, секретами или подводными работами. День поможет смягчить тайные опасения, обсудить и уточнить семейные планы, минимально поладить с домочадцами или провести собеседование с домашним персоналом.

Козерог

Психологическая атмосфера этих суток не добавляет Козерогам оптимизма. Возможно, она окунет их в прошлое с его страхами. Не впасть в уныние им поможет любовь, лояльность близких или стабильное партнерство с хорошо сбалансированными интересами. Не стоит отказываться от предложенного общения: в ходе беседы можно укрепить взаимные симпатии или получить ценную информацию, которая ободрит и обнадежит.

Водолей

Звезды советуют Водолеям отнестись внимательнее к своим ресурсам. В зависимости от ситуации, аккуратного системного подхода могут потребовать вещи, деньги, лекарства, продукты или хозяйственные запасы, например, моющие средства. День может усилить интерес к пропажам, способам хранения, ветхим или раритетным вещам. Не лишне навести ясность в сфере заработка, старых долгов и оплаты услуг.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что в этот день они сами регулируют свое настроение и отчасти свое самочувствие. Им стоит во всем придерживаться плана, следить за порядком, не допускать уныния и излишеств. Размеренный образ жизни обеспечит минимальный комфорт, поможет поддержать связи, поработать с нужной информацией, документами и расчетами, найти время для разрешенных удовольствий и личной жизни (Rambler/гороскопы).









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