Точный гороскоп на 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 15 мая 2023 года



У Близнецов может возникнуть искушение сделать очередной рывок в будущее, памятуя о своих или чужих недавних успехах. Звезды не советуют поддаваться подобным импульсам, так как ситуация изменилась и прежние формы легкого везения теперь могут оказаться недоступны. Благое начинание рискует «повиснуть в воздухе» без авторитетной поддержки или на фоне изменившихся финансовых обстоятельств.





Любовный гороскоп для Близнецов



Влюбленные Близнецы сегодня становятся шустрее и способны на что-то решиться в один момент. Им стоит помнить, что сейчас их внутренние психологические установки не годятся для спонтанных приключений. Даже если первый порыв удачен, для сохранения взятого темпа или настроя может «не хватить пороха» (Rambler/гороскопы).