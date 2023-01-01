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Гороскоп Лев на 15 мая 2023 года



Точный гороскоп на сегодня 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 15 мая 2023 года


Львам лучше приступать к делам около полудня и заранее умерить свои ожидания, так как недавние источники вдохновения и моральной поддержки могут оказаться им больше не доступны. Кроме того, на любом пути их сейчас могут ждать коварные скрытые препятствия технического, финансового или чисто психологического свойства. Не исключено некоторое коварство со стороны женщин, особенно родственниц.

Любовный гороскоп для Львов


Этот день взбодрит влюбленных Львов, вернет им надежду или уверенность в себе. Однако звезды говорят, что в данный момент их инициативы могут не увенчаться успехом, поскольку на пути к исполнению их желаний есть скрытые преграды. Возможно, это технические помехи или происки соперника (соперницы) (Rambler/гороскопы).









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