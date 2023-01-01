Точный гороскоп на 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 15 мая 2023 года



Девам не стоит бояться потенциальных рисков, так как они сведены к минимуму. Многие Девы убедятся, что благополучно взяли сложный барьер, устранили источник проблем и теперь им нечего опасаться. Но аккуратность все же не будет лишней, в том числе в любви и в денежных делах. Звезды советуют заниматься только отдельными срочными задачами, избегая масштабных начинаний и лишних приключений.





Любовный гороскоп для Дев



В этот день Девы могут уступить духу момента, проигнорировать здравый смысл и ощутить тягу к коротким любовным приключениям. Прежде чем поддаваться ей, звезды советуют припомнить, чем сопровождались такие авантюры в недавнем прошлом: не исключено, что после этого сработает инстинкт самосохранения (Rambler/гороскопы).