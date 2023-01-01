Точный гороскоп на сегодня 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 15 мая 2023 года



Звезды советуют Весам ориентироваться на чужое настроение, особенно в браке, семье и в общении с женщинами. В их интересах оставаться дипломатами, даже если приходится изменить своим вкусам и поступиться своим комфортом. Выяснению отношений по мелочам сейчас лучше предпочесть неполное согласие: даже если компромисс не идеален, он снизит риск взаимного раздражения и роста напряженности.





Любовный гороскоп для Весов



В этот день Весам лучше следовать компромиссной политике под названием «худой мир лучше доброй ссоры» - тем более, как подскажет большинству Весов их опыт, доброй ссора бывает редко. Если партнер делает что-то не то, попробуйте отнестись к нему снисходительнее, не стоит «заводиться с пол-оборота» (Rambler/гороскопы).