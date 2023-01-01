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Гороскоп Скорпион на 15 мая 2023 года



Точный гороскоп на 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 15 мая 2023 года


Скорпионам лучше отказаться от обширных сложных планов, так как обстоятельства могут потребовать от них быстрой реакции и коротких ловких действий. Хорошо заниматься в этот день оставшимися мелочами, мешающими сдать работу или завершить какой-то процесс. Возможно, потребует внимания здоровье или питомец. Стоит учесть вероятность финансовых, эстетических, любовных и других недоразумений.

Любовный гороскоп для Скорпионов


В этот день Скорпионам лучше отказаться от важных шагов в личной жизни, поскольку те будут сопровождаться заминками и осечками. Типичные Скорпионы могут попросту не успевать отреагировать на сигналы этих суток в нужном ключе. Они будут пытаться действовать так, как привыкли или как считают нужным (Rambler/гороскопы).









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