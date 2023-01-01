Точный гороскоп на 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 15 мая 2023 года



Внимания Козерогов могут требовать домашние дела, семейные и брачные узы. Козероги, у которых нет в этих сферах срочных задач и острых ситуаций, станут чувствительнее к ним психологически. Многие представители знака станут уязвимее перед супружескими и родственными манипуляциями, начнут острее реагировать на бытовые и жилищные проблемы. Им лучше избегать поводов для ссор в близком кругу.





Любовный гороскоп для Козерогов



В этот день влюбленные Козероги вступают в короткую, но сложную для себя полосу, в которой их ждет ощутимый дискомфорт. Звезды советуют им на пару дней взять паузу в свиданиях, а в тесном повседневном контакте с близким человеком стараться избегать того, что, по их опыту, способно их задеть (Rambler/гороскопы).