Точный гороскоп на 15 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 15 мая 2023 года



Звезды советуют Рыбам отложить глобальные планы и действовать по ситуации. При этом лучше выйти из игры, как только почувствуется напряженность. При первых признаках проблем стоит прервать сделку, отменить покупку, отложить встречу. Важно не полагаться на недавнее везение: авантюра, затеянная по прежней памяти, может закончиться неудачно, возможны денежные потери и любовные разочарования.





Любовный гороскоп для Рыб



В этот день влюбленным Рыбам сложно поспеть за навязанными ситуацией темпами, из-за чего они могут начать делать ошибки в делах сердечных. Даже самая вдохновляющая ситуация может иметь для них неприятный побочный эффект. Лучшее средство против любовных промахов - не поддаваться минутным импульсам (Rambler/гороскопы).