Гороскоп на 17 мая 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 17 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 17 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Первая половина этого дня связана для Овнов с повышенной нервозностью и рисками, особенно, если они рождены в середине апреля. В это время им стоит быть осторожнее в любых делах, беречь здоровье, не ссориться с близкими и не подвергать опасностям свои владения. Лучше избегать запоздалых инициатив. Во второй половине дня важно не пропустить новости, они могут повлиять на финансовые перспективы.



Телец



Тельцам стоит беречь силы в начале дня, так как важный момент ждет их ближе к вечеру. В это время придут новости или идеи, способные перевернуть их жизнь или расширить кругозор. Четче других ощутят перемену апрельские Тельцы, особенно с интересами в сфере учебы, путешествий и права. Именно они могут принять роковое решение, сделать громкое заявление, выступить против внешних сил или авторитетов.



Близнецы



Близнецам звезды подсказывают, что сегодня для них важнее события второй половины дня. Чтобы встретить их в полной готовности, им лучше не перегружаться утром, например, не втягиваться в случайные приключения. Вечерние новости могут повлиять на их дальнейшие планы, дать импульс к учебе, путешествию или новой финансовой политике. Рекомендуется крайняя осторожность при отправке в любой путь.



Рак



Ракам важно без лишних приключений провести первую половину суток. В это время им лучше не поддаваться импульсам, особенно запоздалым: результат порыва под большим вопросом, зато легкий стресс обеспечен. Во второй половине дня желательно следить за горячими новостями, особенно экономическими, и за дискуссиями в среде единомышленников: это тот случай, когда предупрежден - значит вооружен.



Лев



В этот день Львам лучше не реагировать на острые события утром и заниматься исключительно мелкими неотложными делами. «Гвоздем программы» станут вечерние события. Вторая половина дня (а возможно, и часть ночи) может ознаменоваться важным совещанием, оглашением нового решения руководства, новшествами финансирования или иным знаковым событием. Вдвойне внимательными следует быть Львам-руководителям.



Дева



Девам стоит избегать лишней суеты и авантюр утром: это неэффективно и небезопасно. Лучше дождаться второй половины дня, которая принесет ценные новости, подарит отличные идеи, позволит поднять свой авторитет, блеснуть эрудицией или связаться с нужными людьми. Особенно значимой и обнадеживающей она станет для Дев, ожидающих вестей издалека, начинающих учебу, исследование или путешествие.



Весы



В первой половине этого дня главной задачей Весов остается уход от бессмысленных запоздалых споров в делах и в семье. Если окружающие раздражены, не стоит отвечать им тем же, кроме радикальных и жизненно важных случаев. Самые критичные события ожидаются с приближением вечера. Особого внимания в это время заслуживают новости из финансово-экономической области и лучше узнать их как можно раньше.



Скорпион



Начало дня может пройти для Скорпионов в суете и нервозности. Вторая половина дня обещает важные вести извне, чье-то заявление, предложение, известие из суда или зарубежной инстанции. Может наметиться не только интересный диалог, но и конфронтация интересов. Собеседник будет упрям, уверен в себе, авторитетен или заносчив, может поучать, морализировать. Перед общением с ним стоит взвесить риски.



Стрелец



В первой половине этого дня Стрельцам не стоит рассчитывать на многое - особенно, если они по инерции надеются на прежнее везение. Их авантюры могут сорваться или закончиться не слишком удачно. Значимые события сегодня ожидаются ближе к вечеру. В это время возможны важные вести и контакты, связанные с работой, здоровьем или получением услуг. Многим Стрельцам придется уделить время своим питомцам.



Козерог



Козерогам важно избежать лишних приключений в первой половине дня. В это время им лучше не искушать судьбу новой инициативой, уходить от домашних и других споров. Не помешает поберечь здоровье, особенно нервную систему. Вторая половина дня подарит им великолепные новые идеи или обнадеживающие вести, благодаря которым они снова почувствуют себя «на коне» и начнут смелее смотреть в лицо трудностям.



Водолей



Водолеям лучше сосредоточиться на вечерних сюжетах. Центральным событием могут стать новости, связанные с домашними делами, наследством, недвижимостью, планами расширения владений на родине или за рубежом. Семейное или иное совещание может идти до ночи. Возможен глубокий конфликт мнений, спор с авторитетным домочадцем. Роковой привкус событий особенно ясно почувствуют январские Водолеи.



Рыбы



Во второй половине этого дня звезды советуют Рыбам следить за финансовыми новостями, а также за социальными новшествами и разговорами в своем окружении. Может представить интерес мнение влиятельного лица, идущее вразрез с всеобщей позицией. Некоторые Рыбы вдруг получат возможность высказаться - и если это входит в их планы (например, профессиональные), им стоит попробовать озвучить свое мнение (Rambler/гороскопы).



















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