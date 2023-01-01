Гороскоп на 18 мая 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 18 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 18 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Внимание Овнов могут удерживать материальные дела и финансовые новости. Несмотря на высокий интерес к будущему в этих сферах, оно может пока оставаться недостаточно ясным. В течение дня вероятен сюрприз, вынуждающий менять планы. Не стоит спешить сейчас с новыми приобретениями, лучше заняться инспекцией ресурсов и избавлением от лишнего. Исключением могут стать неожиданные покупки в дом.



Телец



Тельцам стоит максимально освободиться от внешних обязательств, чтобы иметь время для удовлетворения своих личных нужд или для размышлений о новом повороте в своей жизни. Не все Тельцы оценят масштаб происходящего сразу, например, им может потребоваться время, чтобы по достоинству оценить свои новые возможности. Чтобы освободить дорогу свежим веяниям, им важно сбросить балласт прошлого.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам заниматься своими внутренними делами. Интересы некоторых Близнецов могут лежать не в сфере тайной частной жизни, а вдали от дома - в этом случае им может потребоваться постоянная связь с далеким другом или с определенным учреждением, от контакта с которым зависят их планы. Возможен новый нестандартный взгляд на личные накопления или на порядок взаиморасчетов.



Рак



Внимание Раков вплоть до ночи могут удерживать новости в сфере экономики или социальной жизни. В течение дня многие Раки обнаружат, что их страхи необоснованы и новые критичные тенденции далеко не всегда напрямую задевают их персональные планы. Возможно продолжение командной дискуссии или разговора с другом. Пора подумать о расширении прежнего сообщества по интересам или о вступлении в новое.



Лев



Внимание Львов будет полностью поглощено важными новостями. Не исключено, что день пройдет в совещаниях и консультациях, в работе с документами или в общении с другом. Новшества могут подтолкнуть к смене стиля действий. Есть вероятность повышения в должности и расширения полномочий, но не исключается и тяга к личной свободе, вынужденное увольнение или решение о добровольном уходе с поста.



Дева



Этого дня добавляют Девам уверенности в себе - особенно в своих знаниях, обучаемости, правах или убеждениях, а также в своих друзьях или покровителях, включая зарубежных. Многие Девы получат массу полезной информации, которая поможет им принять верное решение на год вперед. Не исключается сюрприз, волнующее открытие. Оптимизму не помешает неопределенность в сфере работы или здоровья.



Весы



Весам стоит подробнее изучить новшества в финансовой и правовой сферах: критичные сами по себе, в сложившейся ситуации они могут оказаться полезны. Возможно, удастся взять кредит на долгое лечение, погашение ипотечного кредита или иные насущные нужды. Не исключена тайная моральная или материальная поддержка от друга. В затяжной истории с долгом самое время подумать о его реструктуризации.



Скорпион



Предмет особого интереса Скорпионов - диалог со значимым лицом или группой, порой инициированный против воли. Возможно, им придется рассмотреть необычные предложения или подстроиться под новые расширенные требования, которые предъявляются к ним в социуме или в партнерстве. Многим Скорпионам придется считаться с капризами и амбициями своих влиятельных друзей, подавлять свое недовольство.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на тех новых задачах, которые предлагает им жизнь. Для многих Стрельцов это будут новшества в сферах, связанных с их работой и заработком, со снабжением, питанием, здоровьем, домашними делами или содержанием питомцев. Возможно, пора поискать врача, расширить свой штат помощников, попросить об услуге друзей, обновить программу или форму сервиса.



Козерог



Козероги могут смело прикидывать базовые планы на ближайший месяц и даже год. Самое время налаживать связи, проявлять теплые чувства, присматривать дополнительные источники информации, вдохновения или финансирования. Родителям полезно поговорить с детьми, особенно на темы образования. В сложной ситуации порадует отсрочка, помогающая решить остаточные проблемы и окончательно их закрыть.



Водолей



Интересы Водолеев сосредоточены на некоей фундаментальной грани их жизни, например, на личном жилье, семейных или корпоративных владениях. Может появиться тема для дискуссий, необходимость в расширении прежнего поля действий или в очередной перестройке. Одновременно с материальными процессами будет меняться базовая система ценностей. Фоном дня может быть нервозность, скрытая враждебность.



Рыбы



Рыбам стоит использовать этот день для общения: в его ходе выяснится много интересного и есть шанс быть услышанным, делясь своим экспертным мнением. Особенно порадует неформальная беседа, например, любовная, соседская или дружеская. Не стоит медлить с ответом на вопрос или отправкой письма: возможно, это начало плодотворного диалога. Хорошо искать новые или дополнительные маршруты для поездок (Rambler/гороскопы).



















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