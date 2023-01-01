Гороскоп на 20 мая 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 20 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 20 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Этот день позволит Овнам настроиться на новый этап в своих действиях или сориентироваться в новой обстановке, в чем им очень поможет информация извне. Им стоит больше общаться с людьми и следить за новостями, чтобы еще на старте не попасть в сложную ситуацию, например, когда запросы превысят возможности. Стоит учесть, что часть путей, линий связи или источников данных может быть заблокирована.



Телец



Тельцам лучше не спешить с новыми шагами, а готовиться к ним, например, «наводить резкость» в планах и систематизировать данные. Стоит воздержаться от трат. Наиболее критичен вечер: он покажет или намекнет, с чем вам предстоит столкнуться. Чем выше ваши запросы, сильнее убежденность и мощнее азарт, тем серьезнее задача, особенно, если вы рождены в апреле. Важно не ссориться с близкими.



Близнецы



В этот день Близнецы настроены на новый виток событий. Чтобы преуспеть, им важно не суетиться и не спешить. Утром желательно выдержать паузу, оценить обстановку, уточнить планы и правила игры. Возможна неуверенность, контроль «сверху». Не помешает самодисциплина. Пробовать свои силы в новых условиях лучше вечером. Если попытка будет удачной, на завтра можно планировать дела повышенной сложности.



Рак



События этого дня помогут Ракам окончательно перестроить свою тактику в требуемом жизнью направлении. Полный комфорт маловероятен. Утро может начаться со скрытой неуверенности в себе или других, с тайного препятствия. Вечером многое зависит от личной решительности, авантюризма и материальной мотивации: Раки, у которых эти черты есть, могут оказаться в первых рядах экспериментирующих и рискующих.



Лев



Львов, особенно июльских, этот день заставит действовать по-новому: решительно, рискованно и авантюрно. Утром многие Львы будут смотреть вперед осторожно и с долей пессимизма, но вечер не оставит им выхода: им придется «обозначить» себя, проявить инициативу или отреагировать на вызов. Стоит осмотрительнее вступать в конкуренцию, в борьбу с группами или авторитетами. Важно найти надежного друга.



Дева



Девам придется стать более целеустремленными и руководствоваться не только своими убеждениями и знаниями, но и требованиями момента. Решение сложной задачи может забуксовать уже на первой стадии, суля препятствия и задержки. Важно вести себя аккуратнее в ответственной ситуации, например, при вступлении в должность. Не стоит делать скорые выводы насчет новой работы, услуг или подчиненных.



Весы



Шансы Весов на успех повышаются вечером, но это не значит, что им можно забыть об осторожности и делать ставку на удачу. При малейшем сомнении или помехе им желательно не спешить с выходом на новый рубеж и отложить задуманное: возможность использовать новые условия в своих целях у них еще будет и не раз. Некоторые Весы в конце дня могут поддаться коллективному ажиотажу или влиянию друзей.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам удвоить осмотрительность, особенно вечером. Везение в это время возможно, но риски часто будут оказываться выше возможных удач. Лучше отказаться от добровольных инициатив и быть осторожнее в срочном деле: путь к цели может пролегать через возросшую конкуренцию или быть сопряжен с фундаментальными трудностями. Первый успех может быть случайностью или приманкой.



Стрелец



Стрельцы могут посвятить больше времени общению. Для них может представить особый интерес намечающееся сотрудничество, но в нем не все будет гладко. Лучше не форсировать отношения такого рода, например, не торопиться с заключением постоянного договора, сократить область доступа к важной информации, настоять на испытательном сроке. Вечерние события могут толкнуть на какую-то авантюру.



Козерог



Козерогам стоит заняться подготовкой к новым работам или лечебным планам. Возможно, пора подыскать помощника, найти врача или сервис поддержки. Звезды намекают, что в таких ситуациях лучше начать с малого: присмотреться, получить консультацию. В конце дня желательно удвоить осторожность в срочных делах и отложить лишние авантюры. Чем больше поставлено на карту, тем аккуратнее следует действовать.



Водолей



Звезды советуют Водолеям не упускать из виду потенциально проблемные стороны своей ситуации, особенно при рождении в январе. Стоит заранее присмотреть позицию, которая позволит уйти от вероятного удара или обернуть его себе на пользу: несмотря на трудности момента, такая возможность есть. Максимум внимания - на вечер: в это время обострится любая конкуренция, может быть брошен вызов.



Рыбы



Для Рыб этот день связан с вынужденным или добровольным ограничением. Многие Рыбы столкнутся с ним в своем доме. Возможна проверка на профессионализм. В первой половине дня уместны превентивные меры: сдержанность, самодисциплина, умеренность запросов, контроль за ситуацией. Вечером не исключен всплеск азарта и энтузиазма, стоит следить, чтобы внезапный прилив энергии не отразился на самочувствии (Rambler/гороскопы).



















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