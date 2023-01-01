Гороскоп на 22 мая 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 22 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 22 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Овнам не помешает сбавить темп в своих новых делах или взять в них перерыв на один-два дня. Настал удачный момент для того, чтобы уделить больше времени домашней обстановке, жилью или близким. Лишней суете желательно предпочесть спокойные занятия, спланированные заранее на отведенной для них территории. Возможно, придется обсудить с домочадцами меню, приятные обновления или материальные вложения.



Телец



Тельцы могут рассчитывать на ровный ход событий, а если проснутся пораньше, то и на счастливый случай. Обстановка вокруг большинства Тельцов будет гармоничной и предсказуемой, что их успокоит. Этот день хорош для общения с родней, с доверенными соседями и коллегами. Возможно известие. Не стоит пропускать удачный момент для обсуждения новостей и планов, для изложения своих идей или просьб.



Близнецы



В этот день Близнецам желательно подойти чуть серьезнее к своим финансовым делам и питанию, а также к нуждам своего семейства. Настал подходящий момент для планового шопинга, в котором стоит заранее уточнить цели и расставить приоритеты. Основные расходы разумнее рассчитывать исходя из стабильного основного заработка, а дополнительные из скрытых новых возможностей (накоплений, побочных доходов).



Рак



Раки естественным образом переключаются на собственные нужды или на нужды тех, кто им симпатичен и близок. На уме у многих Раков окажутся приятные планы, связанные с красотой, комфортом, эстетикой, творчеством или отдыхом. Возможно, им захочется побаловать себя, насладиться любовью, искусством или общением с друзьями. Несмотря на расширенные планы, есть надежда осуществить все желания.



Лев



Звезды советуют Львам сузить круг своих контактов, но не лишать себя связи и общения полностью. Помимо домочадцев, близких друзей, родственников или соотечественников, в эти сутки может быть необходимо поддерживать контакты с руководством, покровителями, спонсорами или доверенными лицами. Возможно, придется запланировать участие в семейном пикнике или в корпоративной вылазке на природу.



Дева



Девам не стоит быть одиночками, им важно ощущать себя членами той или иной команды. Это может быть семья, группа земляков или закрытый клуб по интересам. Стоит принять приглашение на полуформальную встречу: она поможет сломать лед молчания или недоверия, освоиться в чужой обстановке (акклиматизироваться, найти друзей), завести влиятельные связи или попрактиковаться в иностранном языке.



Весы



Весам стоит проявить целеустремленность и ответственность, расставить приоритеты и следовать плану. Это поможет не только справиться с обязательными делами, но и получить бонус, например, попутно уладить материальный вопрос, найти банк, спонсора, кредитора или созаемщика. На повестку дня могут выйти семейные нужды или жилье. В случае проблем со здоровьем лучше исходить из плана лечения.



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня судьба дарит им хороший шанс, и советуют его не пропускать. Прежде всего, это касается ситуаций общения и диалога. Стоит помнить, что больше возможностей сулит утро - именно в это время лучше налаживать связи с влиятельными людьми, зарубежными партнерами, представителями правовых, финансовых и других инстанций, подавать заявки и оформлять документы.



Стрелец



Стрельцы могут стать чувствительнее к семейным делам, к деликатным деталям личных отношений, к вопросам о займе, кредите или наследстве. Возможна сентиментальность. Эмоции дня способны отбросить их в прошлое и оживить их тайные опасения. Обстоятельства помогут им глубже прочувствовать свой долг перед близкими и подскажут, что еще можно сделать для них, помимо прямых обязанностей.



Козерог



Успехи Козерогов выше, если они чувствуют окружающую их эмоциональную обстановку и чужой настрой. Это поможет им удерживать возле себя нужных людей, выбирая в общении с ними верный тон. Они смогут развивать взаимовыгодные отношения или связи, основанные на личной симпатии, не переходя черту. День хорош для личных диалогов, консультаций, домашних совещаний, обучения, заключения договора.



Водолей



На первом плане у Водолеев может оказаться домашняя или другая повседневная рутина, обеспечивающая им нечто ценное: здоровье, заработок, налаженный быт. Хороший или плохой настрой часто будет зависеть от мелочей, а также от психологического фактора, например, текущего настроения домочадцев или сослуживцев. Возможно, придется обсудить с близкими или подчиненными детали новых планов.



Рыбы



Рыбам этот день позволяет следовать своим долгосрочным планам, расширив или дополнив их. Многим Рыбам обстоятельства намекнут, что им пора смягчить взятую на себя аскезу, добавить контактов или пополнить знания, позволить себе целевую покупку, скромное удовольствие или еще одно средство связи. День способствует организованности, хорош для планирования, проверок, работы с документами и текстами (Rambler/гороскопы).



















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