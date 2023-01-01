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Знак зодиака Близнецы - характеристика, карьера, здоровье, семья, совместимость, любовь



Третий знак зодиака - Близнецы. Олицетворяет собой двойственность и переменчивость.

Близнецы - люди действия. Их натуре свойственно постоянное движение вперед, генерация новых идей и воплощение их в жизнь.

Стихия - воздух

Планета - Меркурий

Камень - гранат, берилл

Талисман - маска, змея

Цвет - голубой, желтый

Положительные качества - остроумие, обходительность, разносторонность, энтузиазм, такт, приветливость, жизнерадостность

Недостатки - нерешительность, неаккуратность, суетливость, беспечность, безразличие.

Любовь и отношения - любят устраивать сюрпризы, путешествовать с любимым человеком. Легко подстраиваются под его настроение и этого же ждут в ответ. Из-за своей переменчивости постоянно держат избранника в напряжении.

Секс - проявляют себя как чувственные, темпераментные и ненасытные любовники. Любят соблазнять и открыты к экспериментам.

Семья - не торопятся с браком, дорожат своей свободой, которую никогда не променяют на первого встречного. Их идеальный партнер должен быть умным, вежливым и веселым. Семейная жизнь с ними разнообразная и динамичная.

Совместимость - идеальные партнеры – Лев, Весы, Стрелец и Водолей. Низкая совместимость со своим знаком и Рыбами.

Карьера - представителям этого знака не подходит однообразная и скучная работа. Близнецы-подчиненные выполняют возложенные на них обязанности легко и любят сложные задачи. Близнецы-начальники склонны вводить новшества и совершенствовать трудовой процесс

Здоровье - активная деятельность часто приводит к переутомлению нервной системы, поэтому важно придерживаться режима труда и отдыха. Слабые места – дыхательная система и руки.

Близнецы - женщина - постоянно «ищет себя», ни семья, ни работа не способны остановить этот поиск. С ними не бывает скучно - они прекрасные собеседницы, умные и проницательные. Мечтательность и романтичность сочетаются с деловитостью и требовательностью.

Близнецы - мужчина - всю жизнь остается ребенком, постоянно движется навстречу новым знаниям и приключениям. Склонен к частой смене круга общения и деятельности. Мог бы достичь социальных и карьерных высот, но его непостоянство мешает этому.









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