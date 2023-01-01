Гороскоп на 25 мая 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 25 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 25 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Моменты везения сочетаются для Овнов с моментами непредсказуемости. Желания могут исполняться не так, как задумывалось. Этот день может искушать нестандартными планами отдыха, яркими любовными или творческими фантазиями, дорогостоящими и не всегда реализуемыми в действительности. Родители-Овны в эти сутки могут чаще обычного сталкиваться с оригинальными неожиданными капризами своих детей.



Телец



Тельцам трудно сменить курс: слишком сильным будет отзвук вчерашних событий. Части Тельцов предстоит задуматься о своем авторитете в семье, о способности противостоять идейным оппонентам и справляться со своим гневом. Некоторые Тельцы поймут, что поступили авантюрно и рискованно, погорячились. С непростой задачей столкнутся Тельцы, затеявшие ремонт или иное фундаментальное мероприятие.



Близнецы



Близнецы не останутся без ярких впечатлений и неожиданных удачных моментов, получат шанс удержать равновесие и справиться с кризисом. Попутно они могут столкнуться с искушением, приключением, смешным или нестандартным случаем - особенно в дороге, в общении с иностранцами, с учителями, попутчиками, соседями, друзьями, детьми. Практичный настрой может не удержать их от случайной авантюры.



Рак



Ракам лучше отложить рутинный шопинг: и его процесс, и результат могут стать для них сюрпризом. Не исключено, что вместо необходимых покупок немалые деньги будут потрачены на случайные прихоти, на развлечения, хобби или престижные модные аксессуары. В этот день легко ошибиться в игровом или финансовом прогнозе, проявив чрезмерный оптимизм и завысив предполагаемые показатели.



Лев



Этот день Львы проведут под впечатлением вчерашних событий, которые нередко будут для них источником воодушевления и раздражения одновременно. Одни Львы будут торжествовать дорого доставшуюся победу, другие нервничать из-за стартовой неудачи и пытаться срочно взять реванш. Звезды напоминают, что это лишь начало и впереди немало интересных поворотов, лучше поберечь свои силы для следующего рывка.



Дева



Звезды советуют Девам быть осмотрительнее, например, сочетать авантюризм с оглядкой на свои истинные возможности. Увлеченность событиями может сподвигнуть на неверное решение, которое впоследствии будет трудно или невозможно реализовать без ущерба для своих интересов. Не будет лишней осторожность вдали от дома, в путешествии и в ситуации, подразумевающей активный контакт с иностранцами.



Весы



Этот день приглашает Весов побыть авантюристами или экспериментаторами, может склонить их к рискованному креативу или предложить увлекательное, но затратное хобби. Не все представители знака будут психологически готовы к таким нагрузкам, многие из них решатся на них лишь при наличии партнера или поддержки. Весам-родителям желательно уделить внимание своим детям или их друзьям, компании, учителям.



Скорпион



Этот день многие Скорпионы проведут в напряжении, так как будут преследовать непростую цель или пытаться удержать свои позиции. Им может предстоять сложное собеседование или дискуссия с влиятельными оппонентами. Возможно, им придется ярче продемонстрировать деловые качества или артистизм, побороться за свои права или за детей, прорекламировать свой проект, поспорить с начальством или с друзьями.



Стрелец



Этот день сулит Стрельцам те или иные приключения, но также дает азарт и творческую энергию для преодоления препятствий. Чем необычнее обстановка или цель, тем сильнее их настойчивость в попытках добиться своего. Велика вероятность пережить авантюру в путешествии, столкнуться с проблемой при получении дополнительных услуг, с недоразумением в общении с иностранцами или международными службами.



Козерог



Козерогам стоит помнить о высоких нагрузках этого дня. Любое действие или общение отнимет больше сил, чем предполагалось. Вместе с увлеченностью будет расти энергозатратность, легко оказаться на пределе своих сил. В эти сутки возрастают риски, увеличивается вероятность получить травму или пережить стресс. У родителей возможен непростой, но полезный разговор с детьми или их учителями.



Водолей



Этот день важен для Водолеев, включенных в важную дискуссию, заинтересованных в собственной аудитории или активном развитии каких-то отношений, имеющих детей или воспитанников. А также для тех из них, кто вступил добровольно или поневоле в конкурентную борьбу, стал объектом чужих насмешек или грубых выпадов. Им важно учиться давать отпор, не приумножая число своих активных недоброжелателей.



Рыбы



Этот день может стать для Рыб хлопотным. Возможно, придется решать какую-то специфическую задачу. Им стоит помнить, что нагрузки могут плохо отразиться на их самочувствии. Лучше избегать бесконтрольной увлеченности и проявлять дополнительный энтузиазм лишь там, где это идет на пользу главным планам (или на кону здоровье). Суета по пустякам может отнять силы, предназначенные для более важных дел (Rambler/гороскопы).



















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