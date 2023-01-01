Гороскоп на 29 мая 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 29 мая 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 29 мая 2023 года для всех знаков

Овен



Пока не настал вечер, Овнам лучше заниматься рутиной, делая акцент на прояснении деталей или раскрытии секретов. Стоит уделить при этом внимание финансовым нюансам, например, оплате услуг. Овнам, заинтересованным в сбалансированном сотрудничестве, придется подождать вечера: именно в это время сложатся условия для настоящего партнерства или игры на равных, нужные люди могут сами напомнить о себе.



Телец



Тельцам не стоит откладывать свои свободные занятия и контакты на вечер: в конце дня обстановка изменится и вместо того, чтобы посвятить время индивидуальным приятным планам, многим представителям знака придется подстроиться под возможности других людей, правила этикета или особенности ситуации. Можно перенести на вечерний час мероприятия, в которых не обойтись без партнерской поддержки.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам не откладывать на вечер простые рутинные заботы, включая домашние. При этом стоит даже в мелочах быть внимательнее: из-за рассеянности, недостаточной четкости планов или знакомых иллюзий возможна путаница, самообман, столкновение с чужой небрежностью или нечестностью. На вечер хорошо запланировать смену обстановки, партнерские дела, активные игры и тренировки.



Рак



В этот день Ракам не стоит тянуть с прояснением интересующих мелочей. Лучше завершить еще до вечера вчерашние предметные разговоры, интенсивные размышления, учебу и информационные поиски. Не стоит медлить с прогулками на короткие расстояния. С приходом вечера на первый план могут выйти домашние и супружеские нужды, совместные дела, правовые нюансы, партнерские отношения или совместные владения.



Лев



Для Львов этот день может начаться с погружения в насущные житейские мелочи, в денежные или домашние дела. Многие Львы будут не слишком рады этому обстоятельству, так как на уме у них окажутся совсем другие занятия. Новый поворот событий, помогающий высвободить их энергию и подключить к делам нужных людей, ожидается вечером, именно на веч



Дева



Пока не настал вечер, Девы могут опираться на свои личные привычки и текущие потребности, а также на свое самочувствие. Девам, столкнувшимся с тем или иным системным ограничением, важно не падать духом: даже в таких условиях у них остаются неплохие возможности, а в некоторых случаях навязанная дисциплина очень полезна. Вечером важно энергичнее сотрудничать с людьми, влияющими на достижение целей.



Весы



Основная часть этого дня не слишком удачна для внешней активности Весов. И свои персональные инициативы, и совместные акции им лучше перенести на вечер. В это время возможен импульс к индивидуальному самовыражению, но гораздо более перспективным окажется партнерское либо дружеское взаимодействие с другим человеком: даже если оно не даст эффекта сразу, то станет великолепным заделом на будущее.



Скорпион



В утренние и дневные часы Скорпионам лучше оставаться в рамках вчерашних планов, удерживая фокус внимания на плодотворном дружеском общении, направленном в будущее. Некоторые детали горизонта останутся туманными, но волноваться об этом не стоит: все прояснится в свое время. Вечер заставит сосредоточиться на целевых действиях, может вынудить маневрировать за кулисами или искать чужой поддержки.



Стрелец



Утром и днем Стрельцам стоит воздержаться не только от построения планов, но и от их уточнения в деталях: будет легко ошибиться в мелочах, поддаться самообману и выстроить замок надежд на песке. Лучше отложить ответственные дела из-за риска своей или чужой некомпетентности. Наиболее продуктивен вечер: в это время эффективно сотрудничество, можно сменить обстановку и найти выход энергии.



Козерог



В первой половине этого дня Козероги могут еще немного расширить свой кругозор в мелочах и удовлетворить свое любопытство, но добиться полной ясности большинству из них будет трудно. Может морально помочь супруг, любимый человек или родственник. Вечером может появиться срочное дело, с которым не все Козероги сумеют справиться в одиночку. Стоит осмотрительнее вступать в игру или сотрудничество.



Водолей



Звезды советуют Водолеям не торопить события и все инициативы откладывать на вечер. Исключение - срочные мелкие дела, пренебрежение которыми критично (например, может привести к утечке материальных средств или проблемам со здоровьем). В конце дня уместен любой шаг, который интуиция подсказывает вопреки логике: он сулит хорошую отдачу впоследствии. Важное условие успеха - дипломатичность.



Рыбы



Звезды рекомендуют Рыбам в любой ситуации оставаться дипломатичными, не забывать о требованиях этикета и условиях договора. Пока не настал вечер, проблемой многих Рыб будет склонность поддаваться иллюзиям. В это время им лучше иметь дело лишь с теми, кто им взаимно симпатичен, и ничего не менять в имеющихся соглашениях. В конце дня не исключаются срочные хлопоты и небольшой «форс-мажор» (Rambler/гороскопы).



















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