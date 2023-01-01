Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 30 мая 2023 года



Звезды советуют Тельцам сделать упор на партнерство или на обмен услугами. Чтобы не иметь лишних проблем, в этот день важно ладить с другими людьми и считаться с требованиями этикета. Не стоит выбирать эти сутки для мероприятий, где вы рассчитываете быть проводником «истины в последней инстанции». Придется смирить свои амбиции, если требуется домашняя или иная техническая поддержка (Rambler/гороскопы).