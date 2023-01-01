Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 30 мая 2023 года



Звезды обещают Близнецам прилив креативной энергии и советуют не раздумывая дать ей ход: жизнь сразу заиграет яркими красками, уйдут раздражение и скука, найдется поле для самовыражения. В зависимости от личных вкусов и сложившейся ситуации, в этот день можно направить силы на бизнес, спорт или игры, проявить больше предприимчивости в делах сердечных или активно провести время с детьми (Rambler/гороскопы).