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Гороскоп Лев на 30 мая 2023 года



Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 30 мая 2023 года

Обстоятельства этого дня не гарантируют Львам стопроцентного успеха, но дают им возможность проявить себя. Многие представители знака не раздумывая ухватятся за подвернувшийся шанс и будут правы: как только они проявят минимальную активность, появится нужная им отдача. Это хороший день для совместных работ и участия в активных мероприятиях, например, коллективных или партнерских деловых акциях (Rambler/гороскопы).









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