Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 30 мая 2023 года



Звезды не советуют Скорпионам афишировать свои действия и «выносить сор из избы». Стоит тщательнее соблюдать условия договора и законы чужого сообщества. Это не тот момент, когда стоит идти к своей цели в одиночку. Возможно, придется побыть в тени и ограничиться тайным маневром вместо открытой инициативы. Многим Скорпионам придется выступить в роли помощников, вторых партнеров, дублеров (Rambler/гороскопы).