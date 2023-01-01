Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 30 мая 2023 года



Усилия Козерогов должны быть явно или косвенно направлены на достижение их цели. Не исключено, что таких целей будет несколько. Ради еще одного шага по направлению к ним многие Козероги будут готовы на креатив или на умеренный риск. Им стоит быть осмотрительнее, чтобы ненароком не связаться с неподходящими людьми. Важные условия успеха - чувство меры и умение сохранить взаимную симпатию (Rambler/гороскопы).