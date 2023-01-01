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Гороскоп Водолей на 30 мая 2023 года



Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.

Гороскоп Водолей на 30 мая 2023 года

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им не стоит робеть, долго раздумывать и откладывать свой ход. Сомневающиеся Водолеи могут смело подхватывать чужую инициативу: день позволяет поработать на сотрудничество даже на фоне размолвок и создает предпосылки для плодотворного партнерства. Не стоит думать слишком много о глобальных разногласиях, если есть повод для слаженной игры «здесь и сейчас» (Rambler/гороскопы).









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