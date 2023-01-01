Точный гороскоп на 30 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 30 мая 2023 года



Рыбам не стоит пассивно ждать развития событий, если ситуация близка к критической. В таких случаях звезды советуют не доводить до рокового момента и принять упреждающие меры. Вероятно, для этого придется в чем-то сымпровизировать. Стоит быть осмотрительнее, помогая домочадцу, партнеру или подопечному: возможно, ситуация вынудит использовать не самые экологичные инструменты или методы (Rambler/гороскопы).