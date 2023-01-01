Точный гороскоп на 31 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 31 мая 2023 года



Тельцов будут разочаровывать, но стоит помнить, что окружающие – такие же люди и могут совершать ошибки. Так что будьте снисходительны к ним. Обращайте внимание на нюансы общения – так вы сможете понять, что собеседник от вас скрывает, а тайн сейчас и правда будет много. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует быть осторожнее в высказываниях – можно кого-то обидеть (Rambler/гороскопы).