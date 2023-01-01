Точный гороскоп на 31 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 31 мая 2023 года



Весам стоит быть скромнее – и в запросах, и в общении, и в еде. Сейчас легче легкого поссориться с кем-либо и набрать лишние килограммы. Так что следите за собой. Настроение будет падать с каждым часом, и поднимать его придется всеми способами, ведь от него многое зависит. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует переложить прогулку по магазинам на другой день – сейчас вы можете купить вещи плохого качества (Rambler/гороскопы).