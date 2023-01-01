Точный гороскоп на 31 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 31 мая 2023 года



Скорпионам не стоит выворачивать душу наизнанку – свои тайны лучше сохранить в секрете. Чувства тоже лучше держать внутри, иначе можете напугать партнера. Вредно гнуть свою линию, ведь можно испортить такие хорошие отношения. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не соглашаться на что-либо, не подумав – некоторые предложения могут только добавить проблем (Rambler/гороскопы).