Точный гороскоп на 31 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 31 мая 2023 года



Козерогам стоит быть осторожнее в общении – будьте деликатнее и не заводите разговоры на неприятные собеседнику темы. Стоит чаще говорить слова любви партнеру – это повлияет на отношения благотворно, да и вам понравится радовать вторую половинку. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не перенапрягаться – так вы сохраните хорошее настроение и самочувствие (Rambler/гороскопы).