Точный гороскоп на 1 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 1 июня 2023 года



Сегодня для Львов возрастает риск в любой деятельности, в семье и в быту. Возможна острая реакция на домашние дела. Ключевой фактор - собственная тактика: если она будет экстравагантной, вызывающей и заносчивой, то начнет раздражать друзей, партнеров, руководство и домочадцев, зато будет на руку конкурентам и недоброжелателям. Не стоит поддаваться «естественному» импульсу гнева, обиды или мести (Rambler/гороскопы).