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Гороскоп Скорпион на 1 июня 2023 года



Точный гороскоп на 1 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 1 июня 2023 года

Для Скорпионов возрастает вероятность срочных хлопот, азарта, рисков и сопутствующих острых переживаний. Особенно драматично будут восприняты неудачи, вероятность которых в эти сутки высока (есть риск поражения в конкурентной борьбе, ссоры с влиятельным лицом). Победа не только достанется дорого, но и создаст почву для дальнейших проблем в будущем. Потребуются самообладание и дисциплина (Rambler/гороскопы).









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