Точный гороскоп на 1 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 1 июня 2023 года



Возможные проблемы этого дня компенсируются для Козерогов природной склонностью к аскезе или самоконтролю, а также к осторожности. Многих Козерогов убережет от лишних экспериментов и рисков врожденный или приобретенный скепсис. Увлекающиеся Козероги ничего не потеряют, если вовремя одумаются и не станут выходить за те разумные границы, которые подсказывает им профессиональный или житейский опыт (Rambler/гороскопы).